Военных привлекли к ликвидации последствий урагана в Москве

Военнослужащих привлекли к ликвидации последствий урагана в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«Офицеры Московского гарнизона принимают активное участие в работе штаба оперативных групп по ликвидации последствий урагана», - отметили в пресс-службе. В частности, военнослужащие Семеновского полка приняли участие в ликвидации последствий урагана в сквере Даниловского района.

Они разбирали завалы, распиливали и убирали десятки деревьев вместе с аварийными бригадами. На данный момент идет уборка и вывоз оставшегося мусора, восстановление опор наружного освещения в парке, ограждений и поврежденных павильонов.

29 мая на московский регион обрушился шквальный ветер с дождем. В результате действий стихии погибли 16 человек (11 человек в Москве и 5 в Подмосковье).