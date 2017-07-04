Компьютерный сбой на нескольких порталах обрушил котировки Amazon на 74%

Сбой в поступающих данных на популярных сайтах Google Finance, Yahoo Finance и Bloomberg привел к искажению данных о котировках бумаг нескольких компаний, из которых одни взлетели на 473%, другие рухнули на 74%. Как сообщает MarketWatch, сбой продолжался на протяжении некоторого времени вечером в понедельник (по США), после того как торги в США были закрыты раньше обычного, перед праздником 4 июля. Вероятной причиной сбоя могли стать неверные тестовые данные, некорректно интерпретированные сторонними провайдерами, отмечает издание. Это заявил представитель биржи NASDAQ. Он заверил, что делается все возможное для скорейшего исправления ошибок, и добавил, что сбой не повлиял на ход торгов.

На 23.00 по североамериканскому восточному времени Google Finance показывал, что акции Amazon дешевеют на 87% до $123,47 за бумагу, Yahoo Finance до этого фиксировал снижение котировок Amazon на 74% до $248,49, на самом деле, по данным FactSet, котировки Amazon снижались на NASDAQ на 1,48%: за торговую сессию они подешевели на 1,5%, до $953,66 за бумагу, а после закрытия регулярной сессии отыграли вверх 0,1%.

Google Finance и Yahoo Finance фиксировали снижение котировок Apple на 14% до $123,47 (до цены бумаг Amazon из-за сбоя), хотя за торговую сессию бумаги Apple подешевели на 0,4% до $143,5 за штуку. MarketWatch отмечает: похоже, что цена $123,47 стала общим результатом в искажении данных, поскольку одни котировки дотягивались вверх до этого уровня, а другие опускались вниз до него же. Поскольку на самом MarketWatch котировки отражались без искажений, посещаемость соответствующих страниц ресурса возросла, так как инвесторы пытались разобраться, что же происходит с акциями.

Сбой вызвал взлет котировок eBay на 253% при реальном снижении на 0,92%, Mattel взлетели на 473% при реальном снижении на 2,51%, Microsoft Corp. подорожала на 79% при реальном снижении котировок на 1,1%.