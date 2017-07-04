ВТБ подал иск к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей

ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд руб., передает ТАСС.

В январе стало известно, что ВТБ собирается подать иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ассоциации. Организация имеет непогашенную задолженность перед банком.

Ассоциация общероссийских общественных организаций «Ассоциация зимних олимпийских видов спорта» была основана в 2004 г. Ее членами являются различные общероссийские общественные объединения по зимним олимпийским видам спорта.