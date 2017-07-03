ВТБ выставил на продажу шесть гостиниц в Москве

ВТБ хочет продать в Москве шесть гостиниц, входящих в сеть «Гостиничная компания», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы с сайта Единой электронной торговой площадки. Банк продает 100%-ные пакеты акций компаний, на балансе которых находятся гостиницы «Кузьминки», «Саяны», «Восход», «Алтай», «Останкино» и «Турист». Общая начальная цена лота - 7,49 млрд руб., заявки принимаются до 4 августа.

В пресс-службе банка это решение связали со стратегией группы ВТБ, которая предусматривает продажу непрофильных активов на наиболее выгодных условиях.

4 августа состоится процедура публичного предложения по шести лотам, которая продлится около четырех часов. Каждая гостиница будет выставлена отдельным лотом, а также будет раскрыта цена отсечения (минимальная цена) каждого лота, отмечается в документах.

«Цена актива будет определена в ходе торгов. Аукцион пройдет по смешанному типу, когда лот выставляется на продажу по цене, устанавливаемой по усмотрению продавца, с дальнейшими торгами на понижение до цены отсечения, которая также устанавливается продавцом. В случае если на торгах второй участник предложит цену выше цены, предложенной первым участником, лот уходит участнику, предложившему более высокую цену», — объяснили агентству в банке.