Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: «Ростелеком» даст в долг ВТБ
«Ростелеком» будет вкладывать свободные средства в однодневные облигации ВТБ
Это выгоднее, чем размещать деньги на депозитах
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
«Ростелеком», возглавляемый Михаилом Осеевским, даст денег в долг его бывшему работодателю – банку ВТБ
Егор Алеев / ТАСС
«Ростелеком» намерен на пять лет нанять «ВТБ капитал брокер» (100%-ная «дочка» «ВТБ капитала») в качестве брокера, следует из бумаг, опубликованных на сайте закупок. Услуги, которые будет предоставлять брокер по договору, связаны исключительно с совершением сделок купли-продажи однодневных биржевых дисконтных неконвертируемых облигаций банка ВТБ на Московской бирже, говорится в договоре. Сумма контракта – 300 млн руб.
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