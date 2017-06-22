«Ростелеком» будет вкладывать свободные средства в однодневные облигации ВТБ

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: «Ростелеком» даст в долг ВТБ

«Ростелеком», возглавляемый Михаилом Осеевским, даст денег в долг его бывшему работодателю – банку ВТБ Егор Алеев / ТАСС

«Ростелеком» намерен на пять лет нанять «ВТБ капитал брокер» (100%-ная «дочка» «ВТБ капитала») в качестве брокера, следует из бумаг, опубликованных на сайте закупок. Услуги, которые будет предоставлять брокер по договору, связаны исключительно с совершением сделок купли-продажи однодневных биржевых дисконтных неконвертируемых облигаций банка ВТБ на Московской бирже, говорится в договоре. Сумма контракта – 300 млн руб.