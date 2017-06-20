В этом году Минфин собирался размещать еврооблигаций на $3 млрд, но пока объем выпуска не определен

Министерство финансов старается разместить бумаги до возможного расширения американских санкций Roslan RAHMAN / AFP

Спрос на евробонды России достиг $6,6 млрд (данные на 15.30 мск), следует из рассылки для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости». Финальный ориентир доходности 10-летнего транша евробондов составляет 4,25%, 30-летнего транша - 5,25%, размер траншей составит соответственно $1 и $2 млрд руб. Книга заявок на бумаги закрыта в 16.00 мск.

Ранее Минфин заявлял, что собирается разместить в этом году только $3 млрд, правда, пока размер выпуска не определен — с этим ведомство собирается определиться сегодня. Еще в 2017 г. министерство планирует обменять старые выпуски на новые на $4 млрд, такие параметры и предусмотрены законом о бюджете.

Вчера Минфин провел размещения двух траншей еврооблигаций на 10 и 30 лет, во вторник министерство планирует аналогичное размещение. Первоначальный ориентир доходности составлял 4-4,5% для 10-летнего транша, 5-5,5% для 30-летнего, однако в новой рассылке для покупателей бондов (актуальной на утро вторника) он снижен до 4,25 и 5,25% соответственно. Единственный организатор размещения – «ВТБ капитал», представитель которого заявил, что ВТБ не комментирует вопрос с евробондами.

Россия оказалась отрезана от внешних рынков после присоединения Крыма в 2014 г. Однако в прошлом году она проводила размещение еврооблигаций. В последний раз Минфин выпускал суверенные еврооблигации в сентябре 2016 г. на $1,25 млрд, до этого — на $1,75 млрд в мае того же года. Майский выпуск в 2016 г. на 75% выкупили иностранцы, сообщал Минфин. Сентябрьский размещен исключительно среди иностранцев, на долю инвесторов из США, по словам Силуанова, пришлось 53%.

В этот раз размещается Россия вопреки негативному фону: только в прошлую среду сенат США утвердил законопроект о расширении санкций против России, в частности, минфину США поручено в течение 180 дней после принятия закона доложить конгрессу о последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Отвечая на вопрос журналистов, проявили ли иностранные инвесторы интерес к выпуску суверенных евробондов России, президент ВТБ Андрей Костин сказал: «Не то слово» (цитата по «Прайму»). В то же время он добавил, что суверенные евробонды могут приобретаться и российскими инвесторами, в том числе госбанками. «Не то чтобы были лишены [такой возможности в прошлом году], но необходимо было указать, что иностранцы покупают», - пояснил Костин (цитата по «Прайму»).

Ранее министр финансов Антон Силуанов выражал надежду, что иностранцам будут интересны еврооблигации России. «Мы всегда исходили из того, что для российских инвесторов у нас есть облигации федерального займа, а еврооблигации - это прежде всего инструмент, предназначенный для международных инвесторов. Поэтому при размещениях на внешних рынках всегда в приоритетном порядке удовлетворяются заявки нерезидентов», - говорил в интервью «Интерфаксу» директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.

Действительно, иностранцам должен быть очень интересен этот выпуск евробондов: Россия давно не выходила на рынок с суверенными еврооблигациями, доходность по этим бумагам высока для инвесторов из-за границы, говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. По его оценке, до 70% нынешнего размещения евробондов могут скупить иностранные инвесторы. Из отечественных инвесторов бумаги должны заинтересовать прежде всего банки, для которых суверенный долг России — хороший способ разместить избыток валютной ликвидности, считает Постоленко.