Аргентина разместила 100-летние облигации

Аргентина вернулась на международный рынок капитала немногим более года назад после 15-летнего отсутствия. А в понедельник уже смогла разместить облигации со сроком погашения 100 лет, пишет Financial Times.

Страна, объявившая в 2001 г. дефолт по облигациям на $100 млрд, в этот раз продала долларовые бонды на $2,75 млрд с купоном 7,125%, что соответствует доходности 7,9% годовых. Спрос превысил предложение в 3,5 раза, составив $9,75 млрд, сообщает министерство финансов Аргентины.

С момента обретения независимости в 1816 г. Аргентина восемь раз объявляла дефолт по суверенному долгу. Но пришедший к власти президент Маурисио Макри в 2016 г. договорился о выплатах с хедж-фондами, оспаривавшими реструктуризацию после 2001 г. и выигравшими суды. Макри также проводит рыночные реформы, и в прошлом году Аргентина организовала рекордную эмиссию облигаций в местной валюте на $16 млрд. Выпустив теперь долларовые бонды, она стала второй развивающейся страной, разместившей 100-летние бмаги; первой это сделала Мексика в 2010 г.

Удачный выпуск таких облигаций объясняется тем, что правительство уже знало о наличии спроса на них со стороны инвесторов, говорят аналитики. Размещение было проведено в ответ на их запросы, подтвердил FT Адам Ботэмли, руководитель отдела синдикации долгов HSBC, который вместе с другими банками организовывал сделку.