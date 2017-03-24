ВТБ 27 марта разместит однодневные облигации на сумму 75 млрд рублей

Группа ВТБ 27 марта разместит однодневные биржевые облигации серии КС-1-26 объемом 75 млрд руб. Обычно ВТБ размещал однодневные облигации объемами по 50 млрд руб.

«Видя устойчивое расширение клиентской базы и постоянный переспрос со стороны инвесторов на данный инструмент, мы приняли решение об увеличении лимита. И сейчас, и в дальнейшем величина лимита будет отражать в первую очередь заинтересованность банка в данном инструменте, а также наличие спроса со стороны инвесторов», — сказали в пресс-службе банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках первой программы биржевых бондов на 5 трлн руб., которую Московская биржа зарегистрировала в сентябре 2016 г. под номером 401000B002P02E. Программа бессрочная, номинальная стоимость бумаг — 1000 руб.

Дебютные бонды серии КС-1-1 ВТБ разместил 24 октября 2016 г., затем продолжил выходить на рынок каждый рабочий день. ВТБ планирует размещать такие бумаги в ежедневном режиме.