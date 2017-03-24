«ВТБ 24» в 2016 году увеличил чистую прибыль более чем в 14 раз

Чистая прибыль банка «ВТБ 24» за 2016 г. по МСФО составила 49,53 млрд руб., что в 14,4 раза больше, чем годом ранее (3,43 млрд руб.). Об этом свидетельствует консолидированная отчетность банка. Чистый процентный доход банка вырос на 38% до 165,26 млрд руб.

Расходы банка по резервам под обесценивание кредитов и авансов клиентам сократились с 64,21 млрд руб. до 46,90 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 48,85 млрд руб. против 32,16 млрд руб. годом ранее.

Кредитный портфель банка в прошлом году увеличился на 14,3% до 1,89 трлн руб. Рост произошел за счет сегментов ипотеки и потребительских ссуд. Средства клиентов на счетах в банке выросли на 7,5%, составив 2,6 трлн руб.

Банк также сообщил, что в течение 2016 г. досрочно погасил субординированный кредит, привлеченный от группы ВТБ, номинальной стоимостью 10 млрд руб. и с первоначальным сроком погашения в 2022 г.