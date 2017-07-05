Старейший банк мира Monte Paschi сократит 5500 сотрудников и вернется к прибыли

Старейший банк мира, четвертый по активам банк Италии Monte dei Paschi di Siena заявил, что рассчитывает вернуться к прибыли, и представил план по реструктуризации бизнеса. Как сообщает Reuters, эти прогнозы гендиректор банка Марко Морелли обнародовал на следующий день после того, как Евросоюз одобрил программу по спасению этого банка. В соответствии с ней банк получит 5,4 млрд евро помощи от итальянского государства, а оно получит 70% Monte dei Paschi.

Руководство банка прогнозирует в 2021 г. получить более 1,2 млрд евро чистой прибыли и довести показатель доходности акционерного капитала до 10,7%. В 2016 г. банк получил 3,24 млрд евро чистого убытка, напоминает Reuters. Также банк собирается уволить около 5500 сотрудников и сократить число отделений с 2000 до 1400. Банк продаст плохие кредиты на общую сумму 28,6 млрд евро, из них 26,1 млрд выкупит созданный для спасения итальянских банков фонд Atlante, который привлекает для этих целей частные средства.

Морелли назвал представленный план консервативным, реалистичным и добавил, что плана В у менеджмента нет. Ситуацию в банке за последние девять месяцев он сравнил с отделением скорой помощи в больнице, где каждые пять минут сообщают о новом экстренном случае.

Неделю назад правительство Италии решило выделить 17 млрд евро на ликвидацию Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza. Проблемы у этих региональных банков длятся уже несколько лет, но в пятницу ЕЦБ сообщил, что они движутся к банкротству, поскольку «неоднократно нарушали требования к достаточности капитала». Их хорошие активы будут переданы банку Intesa Sanpaolo, второму по активам и наиболее капитализированному банку страны. Intesa заплатит за них символический 1 евро, а также получит от правительства 5,2 млрд евро. Почти 12 млрд евро – это правительственные гарантии по плохим активам рухнувших банков.