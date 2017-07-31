Brent торгуется на уровне $52,38 за баррель

К 9.20 мск 31 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $52,38 за баррель. За торги пятницы эти контракты подорожали на $1,03 (2%) до $52,52 за баррель, напоминает «Интерфакс». Октябрьские фьючерсы к 8.25 мск дорожали на 0,4% до $52,42 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на $0,2 (0,40%) до $49,91 за баррель. В пятницу они подорожали на $0,67 (1,37%) до $49,71. За прошлую неделю Brent подорожалана 9,3%, WTI – на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней, напоминает агентство.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 7–8 августа. Там технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для ускорения достижения баланса на мировом рынке нефти. Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

На прошлой неделе президент ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что необходимо 100%-ное выполнение соглашения о сокращении добычи. По его словам, Эр-Рияд усилит давление на страны, которые отклоняются от согласованных показателей. Министр энергетики России Александр Новак добавил, что 100%-ное выполнение соглашения уберет с рынка нефти еще порядка 200 000 баррелей в сутки.

США рассматривают вопрос об ужесточении санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.