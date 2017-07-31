Совет директоров АСВ продлил полномочия гендиректора Исаева на 5 лет

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) назначил Юрия Исаева генеральным директором агентства на новый пятилетний срок, говорится в сообщении АСВ.

Назначение произошло по представлению председателя совета директоров госкорпорации, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В июне Набиуллина сообщала, что Центробанк не планирует проводить кадровые перестановки в АСВ, но обсуждает реинжиниринг бизнес-процессов.

31 июля вступили в силу поправки, которые фактически дали ЦБ контроль над АСВ: большинство в совете директоров госкорпорации заняли представители регулятора - семь мест, в то время как за правительством закреплено всего пять мест (до этого было соотношение в пользу правительства).

Кроме того, поправки устанавливают, что главой совета директоров АСВ является председатель ЦБ, который получил право выдвигать кандидатуру на пост гендиректора госкорпорации.

Юрий Исаев возглавил АСВ в декабре 2012 г., сменив на этом посту Александра Турбанова, который ушел на пенсию.