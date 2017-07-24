Единственно правильное решение Юрия Исаева

Юрий Исаев, гендиректор АСВ Андрей Гордеев / Ведомости

Плох тот банкир, который в последние пару лет не потоптался на системе страхования вкладов: во-первых, это дорого, во-вторых, расхолаживает вкладчиков – им часто вообще все равно, куда нести деньги (в пределах страховой суммы, конечно), в-третьих, вороватым банкирам позволяет спокойно выводить активы и ходить на работу – толпа вкладчиков прибежит потом и совсем не к ним.

Бюджет изрядно потратился на бизнес-провалы таких горе-банкиров (чего стоит крах «Югры», которая так долго доказывала свою состоятельность): они кредитуют на средства вкладчиков собственные (например, нефтяные и девелоперские) проекты или просто выводят активы из страны, а вкладчики потом приходят за выплатами в банки-агенты и АСВ.

Механизм выплат страхового возмещения вкладчикам, возможно, самый отлаженный в нашей стране. Он никогда не сбоил. Даже в ситуации, когда Генпрокуратура пыталась экстренно остановить выплату вкладов клиентам «Югры», чем, кстати, сильно напугала вкладчиков. Вряд ли кто-то осмелится оценить эффект – что было бы, если бы выплаты не начались. 250 000 вкладчиков, осаждающих крупнейшие банки страны, – банковский кризис, вышедший на улицу. Как быстро к ним присоединились бы их друзья и знакомые? Я бы на месте банкиров серьезно опасалась того, что, посмотрев на протесты Генпрокуратуры, их вкладчики решат забрать нажитое на всякий случай. Мало ли – вдруг их собственники тоже смогут заручиться поддержкой прокуроров, которые не прочь навести порядок и в банковском надзоре.

Вечер 19 июля в каком-то смысле был очень важен для российской банковской системы. В целом техническая функция АСВ, которое расхлебывает кашу за надзорным блоком ЦБ, ой как пригодилась вам, господа банкиры. Решение о возвращении вкладчикам их денег в обещанный срок вряд ли принималось только гендиректором АСВ Юрием Исаевым или председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Но оно было единственно правильным, хотя и рисковым для тех, кто его принимал.

Любое промедление обернулось бы паникой вкладчиков, а когда у вкладчика возникают вопросы – он голосует ногами, а остановить панику очень сложно. Генпрокуратура вряд ли понимала, к каким последствиям может привести ее протест и попытка давления на Исаева как на должностное лицо, ответственное за выплаты. Для Исаева это беспрецедентный случай: он лично принял ответственность за то, чтобы вкладчики спали спокойно, хотя последствия неизвестны. Претензии за выплаты прокуроры не будут направлять в ЦБ.