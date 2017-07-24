Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Побежали за деньгами
За два дня выплат вкладчики «Югры» забрали треть своих денег
Это крупнейшие выплаты в истории системы страхования вкладов
- Михаил Тегин
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Клиенты «Югры» оценили протест Генпрокуратуры
Евгений Разумный / Ведомости
Вкладчики «Югры» за первые два дня выплат страховок забрали из банков-агентов треть своих денег – почти 60 млрд руб., следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Страховку уже получили 59 700 человек.
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