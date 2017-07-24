Банки
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Побежали за деньгами

За два дня выплат вкладчики «Югры» забрали треть своих денег

Это крупнейшие выплаты в истории системы страхования вкладов

Вкладчики «Югры» за первые два дня выплат страховок забрали из банков-агентов треть своих денег – почти 60 млрд руб., следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Страховку уже получили 59 700 человек.

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