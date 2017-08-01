Российские банки увеличили выдачу ипотеки на 15% в первом полугодии

Российские банки в первом полугодии 2017 г. выдали 420 000 ипотечных кредитов на общую сумму 765 млрд руб., что по объему на 15% выше уровня января - июня 2016 г., говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Объем ипотечного портфеля на 1 июля 2017 г. достиг 4,7 трлн руб.

В июне 2017 г., по предварительным оценкам агентства, выдано ипотечных кредитов на 150 млрд руб. (рост на 31% к июню 2016 г.).

Основным драйвером роста выдач является снижение ставок по ипотеке, подчеркивается в сообщении.