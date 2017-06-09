Набиуллина: ставки по ипотеке близки к историческому минимуму

Ставки по ипотеке сейчас близки к историческому минимуму, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

«Ставки по банковским кредитам снижаются вслед за снижением инфляции, сейчас практически вернулись к докризисным уровням, а по ипотеке даже ниже. Сейчас ставки по ипотеке близки к историческому минимуму», - сказала Набиуллина.

Ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник заявил, что ставка ипотеки опустится ниже 10% на границе 2017-2018 гг., а через два года достигнет 6-7%.

Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов, выданных банками в апреле, опустилась до 11,45%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение за последние пять лет, меньше было лишь один раз — в ноябре 2011 г., 11,4% (статистика ЦБ доступна с 2009 г.).