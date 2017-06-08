Ставки ипотеки будут в районе 6-7% к 2019 году — АИЖК

Ипотека становится доступней Е. Кузьмина / Ведомости

Ставка ипотеки опустится ниже 10% на границе 2017-2018 гг., а через два года достигнет 6-7%, заявил гендиректор АИЖК Александр Плутник.

«Мы должны выйти <...> на кредитную ставку [по ипотеке] в размере 6-7% по всей стране. Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели», — говорил в конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев. С ним был согласен президент Сбербанка Герман Греф: «Я не думаю, что эта перспектива [снижение ставки по ипотеке до 6-7%] неисполнима в ближайшие 2-3 года при сохранении инфляционного тренда» (цитаты по ТАСС).

Ипотека становится доступней, полагает Плутник. «Все больше людей хотят приобретать жилье. Мы видим, что эта тенденция будет усиливаться. Еще больше людей придут за ипотекой во втором полугодии текущего года», — заметил он. За первые четыре месяца этого года банки выдали на 5,4% ипотечных кредитов больше, чем за этот же период прошлого года, привел цифры Плутник. Ранее такие же данные публиковал ЦБ. За январь-апрель 2017 г. было выданно 260 000 ипотечных кредитов на 470,8 млрд руб. — на 147,2 млрд больше, чем годом ранее, следует из данных Банка России.

Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов, выданных банками в апреле, опустилась до 11,45%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение за последние пять лет, меньше было лишь один раз — в ноябре 2011 г., до 11,4% (статистика ЦБ доступна с 2009 г.).

Сбербанк, в I квартале выдавший более половины всех ипотечных кредитов (52%), с начала года уже трижды снижал ставки по ипотеке.

С 1 июня минимальная ставка кредита в госбанке на приобретение квартиры в новостройке составляет 10,7% годовых, а при электронной регистрации сделки — 10%. В феврале банк удешевил ипотеку в среднем на 1,1 процентного пункта (п. п.), а в апреле — еще на 2-2,5 п. п. по акции с отдельными застройщиками.

В феврале ставки ипотеки снижали также банки группы ВТБ — на 1,1 п. п. для новостроек и на 1,35 п. п. для готового жилья. С 7 июня ставки ипотеки в банках ВТБ и «ВТБ 24» снова были снижены — по стандартной программе они установлены на уровне 11% годовых. Ставка ушла вниз на 0,75 п. п. для готового жилья и 0,4 п. п. для новостроек.