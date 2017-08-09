Лицензии лишился оператор платежной системы Anelik

Банк России с 9 августа отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк "Анелик ру"». Пресс-служба регулятора уточнила, что банк был расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к кредитным организациям, которых ЦБ признавал значимыми на рынке платежных услуг. Банк был оператором платежной системы Anelik, сообщают «Банки.ру». По данным отчетности, по величине активов на 1 июля «Анелик ру» занимал 524-е место в банковской системе страны.

ЦБ выявил в деятельности «Анелик ру» «многочисленные нарушения» требований законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма «в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». По данным регулятора, с конца 2016 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций. Руководство и собственники банка не сумели исключить участия «Анелик ру» в сомнительной деятельности его клиентов. В этой ситуации Банк России решил вывести ООО КБ «Анелик ру» с рынка банковских услуг.

3 августа ЦБ сообщил, что привлек руководство «Анелик ру» к административной ответственности за неисполнение требований законов о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Речь шла о ч. 1 ст. 15.27 КоАП, в которой речь идет о ненадлежащем контроле за сомнительными операциями. Это нарушение карается штрафом от 10 000 до 30 000 руб. для должностных лиц и штрафом от 50 000 до 100 000 для юридических лиц. Решение вступило в силу 31 июля.