ЦБ отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв»

Банк России с 9 августа отозвал лицензию у челябинского АО «Банк социального развития "Резерв"». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля занимал 415-е место в банковской системе России.

Из разъяснений регулятора следует, что в последние месяцы работа банка «Резерв» была сопряжена с повышенными кредитными рисками. Поэтому ЦБ неоднократно требовал от банка доформировать соответствующие резервы. В июне-июле этого года ЦБ выявил операции «Резерва», направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества, говорится в сообщении на сайте регулятора. «Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», - объясняет ЦБ.

Банк России напомнил, что не раз применял в отношении «Резерва» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. «Руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем, что свидетельствует об отсутствии перспектив нормализации его деятельности», - добавляет ЦБ. В этой ситуации регулятор отозвал у банка лицензию.

В августе «Резерв» прекратил проведение платежей юридических лиц, источник портала «Банки.ру» говорил, что ограничения по платежам ввел ЦБ.

В июне 2017 г. у банка сменились собственники. Как напоминает «Банки.ру», екатеринбургские предприниматели, которые ранее контролировали банк, продали его группе физических лиц из Москвы. «Банк продавался более двух лет. Посредником выступал Игорь Антонов, это один из старейших посредников на этом рынке. К банку присматривались все: и группа Клигмана, и Ерхова, и Владимира Антонова. В итоге его приобрели выходцы из команды Френкеля», - говорил информированный источник портала.

Перед продажей банк успешно прошел проверку регулятора, говорил «Банкам.ру» бывший председатель совета директоров «Резерва» Александр Иванов. Он добавил, что покупатели перед сделкой представили концепцию развития банка в уральском отделении Центробанка.

В начале августа аналитик портала «Банки.ру» Александр Кудрявцев обращал внимание на резкое сокращение высоколиквидных активов «Резерва». «За месяц их величина сократилась с 1,1 млрд руб. до 123 млн руб., а их доля в активах — с 44,6% до 5,7%. Данные средства практически в полном объеме были направлены на финансирование розничного кредитования, объемы которого по итогам июня увеличились более чем в десять раз, до 827,8 млн руб., что не совсем характерно для банка, чей основной бизнес ранее был связан в основном с операциями с ценными бумагами, - говорил он. - За месяц доля розничного портфеля в активах выросла с 3,4% до 38,1%».