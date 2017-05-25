Аудиторы заподозрили Центробанк в подыгрывании большой четверке

ЦБ намерен сократить число компаний, которые должны аудировать отчетность Максим Стулов / Ведомости

Предложения Банка России по реформе аудита могут фактически разрушить аудиторский рынок и приведут к абсолютной монополии аудиторской большой четверки, говорится в письме руководства аудиторского СРО «Содружество» (ААС) его участникам. Его содержание «Ведомостям» подтвердили два участника СРО и ее гендиректор Ольга Носова. Их беспокоит, что Центробанк предлагает оставить лишь те СРО, участники которых занимают не менее 26% аудиторского рынка.