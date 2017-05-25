Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: ЦБ переделит аудиторов
Аудиторы заподозрили Центробанк в подыгрывании большой четверке
ЦБ предлагает аудиторским СРО получать статус исходя из рыночной доли участников, а не из их количества
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
ЦБ намерен сократить число компаний, которые должны аудировать отчетность
Максим Стулов / Ведомости
Предложения Банка России по реформе аудита могут фактически разрушить аудиторский рынок и приведут к абсолютной монополии аудиторской большой четверки, говорится в письме руководства аудиторского СРО «Содружество» (ААС) его участникам. Его содержание «Ведомостям» подтвердили два участника СРО и ее гендиректор Ольга Носова. Их беспокоит, что Центробанк предлагает оставить лишь те СРО, участники которых занимают не менее 26% аудиторского рынка.
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