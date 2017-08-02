ЦБ отозвал лицензию у банка, сотрудничавшего с ПФР

В своем релизе ЦБ сообщил, что в 2017 г. «Крыловский» проводил агрессивную политику по привлечению средств населения Е. Ширинкина / Ведомости

Центробанк отозвал лицензию у краснодарского банка «Крыловский», долгое время сотрудничавшего с Пенсионным фондом России (ПФР). Помимо Краснодара банк работал в Москве и Московской области, и несмотря на то что является небольшим региональным банком (360-е место по активам на 1 июля этого года), он еще в 2008 г. заключил договоры с отделениями ПФР на доставку и зачисление на счета физлиц пенсий (в Московской области банк осуществлял доставку пенсий на дом). Однако в мае начальник жуковского Управления Пенсионного фонда Надежда Шмакова сообщила, что Пенсионный фонд с 1 июня расторгает договор с «Крыловским» (ее слова цитировал портал «Авиаград Жуковский»).

В своем релизе ЦБ сообщил, что в 2017 г. «Крыловский» проводил агрессивную политику по привлечению средств населения и ЦБ неоднократно применял к нему меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение сбережений физлиц, говорится в сообщении регулятора. Так, в июне в вагонах Московского метрополитена, а также в подземных переходах и других местах массового скопления людей появилась реклама вкладов банка «Крыловский» - банк предлагал открыть депозит в рублях под 9% годовых, 2% в долларах и 0,75% в евро. Хотя на тот момент банк уже работал с ограничением на привлечение средств населения, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ. Примечательно, что несмотря на активную рекламу вкладов, влияния на баланс банка это не оказало: за июнь средства населения в банке даже сократились - на 76 млн руб. до 2,54 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты пострадавшим вкладчикам начнутся не позднее 16 августа.

ЦБ обнаружил, что в ряде подразделений «Крыловского» в кассе не хватает денежных средств. А формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате банком капитала. В действиях руководства банка ЦБ усматривает признаки недобросовестного поведения, выражавшегося в предоставлении в Банк России недостоверной отчетности, выводе активов. Информацию об этом ЦБ направит в правоохранительные органы, пообещал регулятор.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ПФР и ЦБ.