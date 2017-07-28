ЦБ запретил банку «Крыловский» принимать вклады

Банк России предписал краснодарскому банку «Крыловский» (входит в четвертую сотню по размерам активов в России) приостановить прием вкладов населения. Это «Прайму» сообщили в колл-центре кредитной организации.

«Мы сегодня не принимаем деньги на депозит. У нас сейчас ограничения Центрального банка на прием новых вкладов. Позвоните через неделю — может, что-то изменится», — сказал собеседник агентства.

Предписания такого характера указывают акционерам и руководителям банков, что пора менять финансовую политику, напоминает агентство. Списки банков, которым запрещено привлекать вклады, ЦБ не публикует, но иногда сообщает об их количестве. Так, в сентябре 2016 г. принимать вклады было запрещено 75 банкам, а еще четырем ЦБ ограничил величину процентной ставки.

До выдачи этого предписания максимальная ставка по вкладам населения в рублях составляла 8% годовых, добавил сотрудник банка. По данным на сайте ЦБ, по состоянию на 1 июля сумма вкладов населения в «Крыловском» составила 2,5 млрд руб. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что на 1 июля банк разместил 1,34 млрд руб. (41,7% активов) на депозитах в ЦБ.

По данным регулятора, 66,48% «Крыловского» напрямую принадлежат Михаилу Рузину, косвенно через ООО «Капитал холдинг» - еще 6,25% акций. Также в числе акционеров банка есть пять физических лиц и ООО «Мортран».

Банк зарегистрирован в Краснодаре. В Москве у кредитной организации есть филиал, три дополнительных офиса и одна операционная касса вне кассового узла. По данным БИР «Аналитик», на 1 июля 2017 г. банк занимал 344-е место в банковской системе страны с активами 3,3 млрд руб. Его собственные средства составляли 437,2 млн руб., средства населения - 12,3 млн руб.