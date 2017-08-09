Небанковская организация «Континент финанс» лишилась лицензии

Банк России с 9 августа отозвал лицензию у ПАО «Небанковская кредитная организация "Континент финанс"». По данным отчетности, по размеру активов на 1 июля НКО занимала 568-е место в банковской системе страны. Участником системы страхования вкладов она не являлась.

«Континент финанс» не соблюдал требования законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма «в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», объясняет пресс-служба ЦБ. По данным регулятора, НКО проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью чего являлось обналичивание денежных средств.

Руководители и собственники организации не сумели исключить ее вовлеченность в сомнительную деятельность ее клиентов, отмечает регулятор. В этой ситуации ЦБ решил вывести «Континент финанс» с рынка банковских услуг.