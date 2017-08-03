Банки
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: У таможни карта не легла

После отзыва лицензии у Финпромбанка пропала часть конкурсной массы

Около 68% «Таможенной карты» оказалось в залоге у «ФК Открытие», хотя торги имуществом рухнувшего банка еще не начались
  • Эмма Терченко,
  • Анна Еремина,
  • Дарья Борисяк,
  • Анна Холявко
  • / Ведомости

С баланса Финпромбанка спустя полгода после отзыва лицензии частично исчез ценный актив – оператор таможенных платежей «Таможенная карта». Еще в начале декабря система на 90% принадлежала банку и на 10% – Национальной ассоциации таможенных представителей (НАТП), следует из базы данных СПАРК. Однако к февралю 2017 г. доля Финпромбанка уменьшилась до 28,93%, а НАТП – до 3,21%, хотя к этому времени у банка уже не было лицензии (ЦБ отозвал ее в сентябре 2016 г.). Оставшиеся 67,86% оператора стали принадлежать ее гендиректору Андрею Баринову (за счет увеличения уставного капитала доля Финпромбанка размылась), а к середине июня доля перешла к компании «Промфинанс», пятая часть которой принадлежит банку «ФК Открытие». За месяц до этого 67,86%, находившихся у «Промфинанса», были переданы в залог «ФК Открытие», следует из данных СПАРК.

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