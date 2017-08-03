После отзыва лицензии у Финпромбанка пропала часть конкурсной массы
- Эмма Терченко,
- Анна Еремина,
- Дарья Борисяк,
- Анна Холявко
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
С баланса Финпромбанка спустя полгода после отзыва лицензии частично исчез ценный актив – оператор таможенных платежей «Таможенная карта». Еще в начале декабря система на 90% принадлежала банку и на 10% – Национальной ассоциации таможенных представителей (НАТП), следует из базы данных СПАРК. Однако к февралю 2017 г. доля Финпромбанка уменьшилась до 28,93%, а НАТП – до 3,21%, хотя к этому времени у банка уже не было лицензии (ЦБ отозвал ее в сентябре 2016 г.). Оставшиеся 67,86% оператора стали принадлежать ее гендиректору Андрею Баринову (за счет увеличения уставного капитала доля Финпромбанка размылась), а к середине июня доля перешла к компании «Промфинанс», пятая часть которой принадлежит банку «ФК Открытие». За месяц до этого 67,86%, находившихся у «Промфинанса», были переданы в залог «ФК Открытие», следует из данных СПАРК.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}