Автокредитование в России во II квартале выросло на 25,5%

Количество выданных в России автокредитов по итогам II квартала 2017 г. выросло на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 169 100 кредитов, следует из совместного пресс-релиза «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) и агентства «Автостат».

Этот квартальный показатель стал самым высоким с 2015 г. При этом в сравнении с I кварталом 2017 г. количество кредитных автомобилей выросло еще больше – на 33,9%.

Автокредитование во II квартале выросло на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 115,3 млрд руб.