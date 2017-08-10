ЦБ повысит финансовую устойчивость Генбанка

Банк России принял меры по повышению финансовой устойчивости Генбанка, так как он является значимым для Крыма и Севастополя, говорится в сообщении регулятора.

Для поддержки деятельности банка в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк, который входит в группу АО «АБ «Россия». До передачи банка инвестору в нем будет работать временная администрация, которая назначена приказом ЦБ в соответствии с положениями закона о банкротстве. Генбанк продолжит работу в обычном режиме, объясняет регулятор.

Задуманные меры впоследствии позволят расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым и перечня оказываемых банковских услуг, считает Банк России.

Генбанк был создан в 1993 г. Сначала он назывался акционерный коммерческий банк «МНБанк», год спустя был переименован в коммерческий банк «Инвестиционный банк «Московская недвижимость», в 1997 г. он стал называться КБ «Новый инвестиционный банк», напоминает портал «Банки.ру». Традиционно этот московский банк позиционировал себя как небольшой универсальный банк, но с марта 2014 г. он стал первым российским банком, пришедшим в Крым. Сейчас он является опорным банком правительства Крыма (в августе 2015 г. в состав его акционеров на 50% вошли исполнительные органы власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь).