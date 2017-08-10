Сбой в работе личного кабинета пользователей «Тинькофф банка» наблюдался в течение часа

Нестабильная работа личного кабинета клиентов «Тинькофф банка» наблюдалась в течение часа, сейчас все работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«В течение часа наблюдалась нестабильная работа личного кабинета. Сейчас все работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях от клиентов «Тинькофф банка» появились сообщения, что есть проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту банка.