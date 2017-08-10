Правительство Севастополя рассказало о конфликте с бывшим руководством Генбанка

У правительства Севастополя был конфликт с бывшим менеджментом крымского Генбанка. С августа 2016 г. правительство города, которому через министерство имущественных и земельных отношений принадлежит 25% банка, безуспешно пыталось включить своих представителей в состав совета директоров финансовой организации. Об этом RNS рассказал заместитель губернатора, председатель правительства Севастополя Илья Пономарев. «Однако предыдущее руководство банка по неизвестным нам причинам блокировало эти предложения», - передал он через пресс-службу правительства.

Пономарев подчеркнул, что правительство Севастополя «безусловно поддерживает» решение ЦБ о санации Генбанка. «Правительство Севастополя будет выстраивать с временной администрацией банка активный и конструктивный диалог. Убеждены, что привлечение в качестве инвестора профессионального участника банковского рынка позволит обеспечить устойчивость ПАО "Генбанк", а в последующем, с учетом мер по докапитализации банка, расширить перечень оказываемых банковских услуг, а также программы кредитования реального сектора экономики и жителей города Севастополя», — добавил он.