Банк России назвал причины санации крымского Генбанка

Банк России объяснил причины санации одного из крупнейших банков Крыма – Генбанка. У финансовой организации накопились проблемы «и с финансовым положением, и с качеством управления», пояснили RNS в пресс-службе ЦБ.

На вопрос о том, почему в качестве инвестора был выбран банк «Россия», в ЦБ отметили интерес финорганизации Юрия Ковальчука к работе в Крыму. «У Генбанка накопились определенные проблемы и с финансовым положением, и с качеством управления. Банк России, принимая решение о привлечении нового инвестора, исходил из того, что это предотвратит утрату банком финансовой устойчивости и собственных средств, позволит оперативно решить текущие проблемы банка, а благодаря заинтересованности инвестора в развитии бизнеса в регионе повысит качество и доступность финансовых сервисов для предприятий и населения Крыма», — отметили в пресс-службе регулятора.

«Россия» пока не запрашивала финансовой поддержки, поскольку располагает достаточными собственными ресурсами для удовлетворения потребностей Генбанка. «Однако действующие правила оставляют для инвестора возможность обратиться к АСВ и Банку России за получением экономической компенсации затрат в виде льготного кредита. По итогам более глубокого изучения финансового положения Генбанка инвестор имеет возможность принять соответствующее решение», — заявили в ЦБ. Представители банка «Россия» уже работают в составе временной администрации.