Бывший президент Востокбизнесбанка приговорен к 3,5 года за растрату 426 млн рублей

Хамовнический суд Москвы приговорил экс-президента Востокбизнесбанка Олега Шершнева к 3,5 года колонии за хищение 426 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

«Приговором суда Шершнев был признан виновным в особо крупной растрате. Ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима», - сказала она, пояснив, что оглашение приговора состоялось еще в конце июня. По ее словам, был удовлетворен иск от потерпевшего Востокбизнесбанка в лице АСВ на сумму почти 190 млн руб.

Следствие считает, что Шершнев совместно с неустановленными лицами проводил сделки по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок. Материальный ущерб, причиненный банку, составил 426 млн руб.

Шершнева задержали в марте 2017 г. Ему предъявили обвинение по ст. 160 УК (растрата).