Хотин: войти в капитал «Югры» может саудовский принц

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выразил готовность изучить участие в капитале банка «Югра», если работа кредитной организации будет восстановлена. Это «РИА Новости» сообщили в пресс-службе совладельца «Югры» Алексея Хотина. Там напомнили, что принц – крупнейший акционер Citigroup (более 6% акций).

Банк России отозвал лицензию «Югры» с 28 июля. С 10 июля регулятор ввел в банк временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что по закону является страховым случаем). Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд руб. Хотин предлагал ЦБ план спасения «Югры», однако регулятор счел его нереалистичным и отозвал у банка лицензию.

7 августа ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка «Югра» банкротом.

15 августа в суде начнется рассмотрение иска акционеров и бывшего руководства банка, которые оспорили решение о назначении временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Forbes оценивает состояние Аль-Валида бин Талала в $17,7 млрд. Ему принадлежат доли в компаниях Lyft, Twitter, Citigroup, в сети отелей Four Seasons Hotels & Resorts, отели George V в Париже и Savoy в Лондоне.

Юрий и Алексей Хотины считаются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Их точный портфель опрошенным «Ведомостями» консультантам доподлинно не известен. Журнал Forbes оценил их портфель в 1,1 млн кв. м офисных и 176 000 кв. м торговых площадей. Доход от аренды от них составил, по подсчетам издания, $295 млн. С этим показателем Хотины заняли 8-е место крупнейших рантье в России. Но практически вся недвижимость Хотиных в залоге у банков, показывало исследование «Ведомостей».

В 2013 г. «Ведомости» на основании данных регистрационных баз решений судов и данных банков и консалтинговых компаний насчитали у Хотиных порядка 40 объектов на 2,1 млн кв. м, находящихся под управлением компаний New Life Group, Sky Property и Dream Group. Судя по сайтам этих компаний, их активы за четыре года не изменились. Среди крупнейших активов этих фирм – офисно-складские комплексы «Фаворит» (202 000 кв. м) в Электролитном проезде и «Аврора» (130 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, бизнес-центры «Гефест» (140 000 кв. м) на Дмитровском шоссе и Cherry Tower (120 000 кв. м) на Профсоюзной улице.

Гостиницу Four Seasons Hotel Moscow (экс-«Москва») на 180 номеров Хотины купили в 2015 г. у Сулеймана Керимова. Сделка оценивалась в 10 млрд руб. Считается, что Хотиным также принадлежат торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде, но формально ими владеет гендиректор «Русь ойла» Сергей Подлисецкий.