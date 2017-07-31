Бывший президент «Югры» назвал безосновательными обвинения в кредитовании бизнеса владельца

Бывший президент банка «Югра» Алексей Нефедов считает безосновательными обвинения Центробанка России в преимущественном кредитовании банком проектов его основного акционера Алексея Хотина.

«Это заявление является бездоказательным. Для контроля возвратности выдаваемых кредитов акционер банка входил в незначительный контроль заемщиков, что не является нарушением требований регулятора. Однако этот контроль заемщиков был незначителен и позволял акционеру следить за соблюдением всех финансовых обязательств перед банком», - пояснил Нефедов.

24 июля банк «Югра» направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ. Кредитная организация пыталась оспорить решение ЦБ о назначении временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов. Заседание суда было назначено на 15 августа.

28 июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Югры».