Суд признал банкротом экс-президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк

Московский арбитражный суд в понедельник по заявлению банка «Развитие-Столица» признал несостоятельной (банкротом) экс-президента банка «Огни Москвы», дочь бывшего вице-мэра Москвы Марию Росляк.

Суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев. Суд также утвердил финансовым управляющим должника Евгения Семченко и назначил его отчет о проделанной работе на 13 февраля 2018 г.

Банк России лишил «Огни Москвы» лицензии в мае 2014 г. Уголовное дело против топ-менеджмента банка было возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов в 2015 г. Первыми фигурантами стали Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом «Центральный» Григорий Жданов. Морозова обвиняли в хищении 7,5 млрд руб.