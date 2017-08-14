Двое подозреваемых в подготовке терактов в Москве признали вину

Лефортовский суд Москвы отправил под арест троих подозреваемых в подготовке теракта в Москве. Так, граждане Таджикистана Давронзод Сиёвуши, Давлатер Ходжиев и Сулаймон Бурхонов пробудут под стражей до 11 октября 2017 г.

Во время заседания суда Сиёвуши и Бурхонов признали свою вину в подготовке теракта. По данным ФСБ, трое задержанных готовили теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве. Другой подозреваемый - Давлатер Ходжиев - отказался признать вину. «Меня позвали - я не хотел. Я сожалею. Вину не признаю», - сказал он через переводчика.

Заседания прошли в закрытом режиме.