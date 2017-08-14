Сбербанк за полгода увеличил выплаты правлению на 11%

Сбербанк за первое полугодие 2017 г. увеличил выплаты членам правления на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 633,5 млн руб., следует из квартального отчета кредитной организации.

На 1 июля 2017 г. правление Сбербанка насчитывало 10 человек, а годом ранее - 11 человек. Таким образом, среднее выплаченное за полугодие вознаграждение на одного члена правления выросло за этот период до 63,35 млн руб. с 51,9 млн руб. за январь-июнь 2016 г.

По итогам первого полугодия 2017 г. объем фонда начисленной зарплаты работникам среднесписочного состава равнялся 89,23 млрд руб. по сравнению с 80,98 млрд руб. за январь-июнь прошлого года. За этот период численность сотрудников сократилась на 4,4% до 241 961 человека.