Выплаты вкладчикам московского РИА-банка начнутся не позднее 31 августа

Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам московского РИА-банка, который сегодня лишился лицензии, начнутся не позднее 31 августа текущего года. О месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения будет сообщено заранее.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 17 августа.

Для выплаты АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе до 23 августа.

ЦБ сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Русский инвестиционный альянс» (РИА-банк). Назначена временная администрация по управлению данной кредитной организацией.