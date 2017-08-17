Банк, который приписывали Владимиру Антонову, лишился лицензии

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ЦБ отозвал лицензию у РИА-банка М. Стулов / Ведомости

Банк России 17 августа отозвал лицензию у небольшого РИА-банка (занимает 334-е место по величине активов). Банк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества, пишет регулятор, банк полностью утратил собственные средства. Бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг - РИА-банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж. ЦБ трижды вводил банку ограничение на привлечение вкладов населения, указал регулятор. Собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

С января 2017 г. реальным собственником банка был Владимир Антонов, бывший владелец литовского банка Snoras, говорили «Ведомостям» человек, узнавший об этом от ЦБ, банкир, сотрудничающий с РИА-банком, а также сотрудник контрагента одной из компаний Антонова. Один из контрагентов РИА-банка говорил, что у ЦБ были к банку вопросы относительно реальных контролирующих лиц. Сотрудник банка подтверждал, что регулятор запрашивал информацию о том, является ли Антонов собственником, но банк дистанцировался от этого вопроса. Представитель РИА-банка говорил, что Владимир Антонов не является акционером банка, не входит в состав совета директоров банка, не является членом его правления, не значится в списке сотрудников, заявленном в публикациях о банке. «Распространяемая недостоверная информация негативно влияет на репутацию банка, на работу банка и отношение к банку регулятора - Банка России», - отмечал он.