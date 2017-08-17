Лицензии лишился московский РИА-банк

Банк России с 17 августа отозвал лицензию у московского АО «Коммерческий банк «Русский инвестиционный альянс»» (РИА-банк). Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 августа РИА-банк занимал 334-е место в банковской системе страны.

Из-за неэффективной системы управления рисками и внутреннего контроля у РИА-банка появился значительный объем активов низкого качества, объяснила пресс-служба регулятора. «Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала), - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж».

ЦБ напомнил, что не раз применял в отношении РИА-банка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.