Банк – оператор платежной системы Anelik лишился лицензии
ЦБ уличил кредитную организацию в отмывании преступных доходов
- Михаил Тегин
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Это уже не первый банк - оператор платежной системы, у которого отозвали лицензию
М. Стулов / Ведомости
Российский Центробанк отозвал с 9 августа лицензию у столичного банка «Анелик ру», который является оператором платежной системы Anelik. Регулятор обнаружил в банке многочисленные нарушения требований антиотмывочного законодательства, говорится в сообщении ЦБ.
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