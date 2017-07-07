Как банкиры и брокеры оценили советы Сергея Швецова по инвестированию

Первый зампред ЦБ предлагал быть осторожнее с крупными суммами и избегать игры на рынке форекс

В четверг первый зампред ЦБ Сергей Швецов в прямом эфире на странице регулятора в Facebook целый час отвечал на вопросы зрителей Е. Разумный / Ведомости

В четверг, 6 июля, первый зампред ЦБ Сергей Швецов на странице регулятора в Facebook отвечал на вопросы зрителей, касающиеся инвестирования. «Ведомости» опросили сотрудников 23 инвестбанков, брокерских и управляющих компаний, которые оценили по шкале от 1 до 10 то, насколько советы Швецова применимы на практике. Свои ответы дали пять человек, представляющие «Сбербанк CIB», БКС, Бинбанк, «Финам» и УК «Райффайзен капитал».

Рядом с каждым из советов первого зампреда ЦБ указана общая оценка – средний арифметический балл от тех, что поставили собеседники «Ведомостей».

Заработок в НПФ обгоняет инфляцию

«В условиях низкой инфляции, которая сейчас наблюдается благодаря усилиям Банка России, НПФ позволяют зарабатывать больше инфляции, поэтому не бойтесь, что через 30 лет ваши деньги обесценятся».

Общая оценка – 5,2

«Зачистка пенсионного сектора сделала сегмент НПФ более стабильным, но нет никаких гарантий, что стратегии пенсионных фондов смогут стабильно обгонять инфляцию, даже в условиях ее снижения. Кроме того, нет уверенности, что государство не захочет изъять средства из НПФ на финансирование очередного геополитического проекта», – считает президент «Финама» Владислав Кочетков.

«Грамотно составленный финансовый портфель, состоящий из акций и облигаций, может полностью заменить инвестирование в НПФ и ИСЖ. Помимо этого такой портфель более гибок в управлении», – отмечает инвестиционный консультант БКС Сергей Скоробогатов.

«Не начинайте с агрессивного инвестирования»

«У продавца [финансового продукта] есть мотивация продать этот продукт. Финансовое консультирование – это несколько другое: консультант стоит на ваших интересах, дает объективную оценку инструменту». «Не начинайте с агрессивного инвестирования».

Общая оценка – 9,2

«Диверсификация, обдуманные инвестиции (до совершения сделки), осознанные риски каждого из инструментов инвестирования, грамотные советы консультанта после риск-профилирования инвестора - залог успеха в этом деле», - говорит инвестдиректор подразделения B&N Exclusive Бинбанка Роман Серпенинов.

НПФ и ИСЖ для долгосрочных инвестиций

Для долгосрочного инвестирования Швецов порекомендовал частные пенсионные фонды (НПФ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): «Мы рекомендуем нашим гражданам обращать внимание именно на них, если речь идет о долгосрочном планировании».

Общая оценка – 4,6

«Грамотно составленный финансовый портфель, состоящий из акций и облигаций, может полностью заменить инвестирование в НПФ и ИСЖ. Помимо этого такой портфель более гибок в управлении», – считает главный Скоробогатов из БКС.

«Что касается ИСЖ, то они нередко представляют собой черный ящик для инвестора. Не исключаю, что в ближайшее время этот сектор станет одним из лидеров по количеству жалоб от граждан», – отмечает президент «Финама» Кочетков.

Инвестиции должны обгонять инфляцию

«Ваши инвестиции на горизонте, который вы выбрали, должны обгонять инфляцию».

Общая оценка – 9,6

«Сложно спорить с очевидным. Доходность должна зависеть от целей: сохранение или преумножение», – солидарен со Швецовым Владислав Кочетков.

Форекс – это финансовое казино

«Банк России не в восторге от этого бизнеса, поскольку он удовлетворяет потребность человека в игре на бирже, что схоже с потребностью, ради которой люди идут в казино. Мы против того, чтобы люди инвестировали туда, не осознавая, что играют в финансовое казино. В наших ближайших планах разрешить эту услугу исключительно для квалифицированных инвесторов».

Общая оценка – 7,6

«Ответственность за такое отношение к рынку форекс лежит на недобросовестных форекс-дилерах. В целом, ввиду низкой финансовой грамотности населения, ограничения необходимы для недопущения элементарных ошибок», – считает Скоробогатов.

«Форекс крайне опасен из-за доступного высокого кредитного плеча. Кроме того, рынок неорганизованный, даже если есть желание спекулировать валютой или производными финансовыми инструментами, то лучше это делать посредством биржевых инструментов, полагаясь на устойчивость биржи, нежели на контроль финансовой модели одной из форекс-компаний. Еще форекс может быть некоторого рода "наркотиком" для азартных людей», – говорит Серпенинов из Бинбанка.

«Ограничения по доступу на форекс будут стимулировать россиян выводить средства на счет в офшорных брокерах, от чего проиграют все», – считает Кочетков.

ОФЗ выгоднее депозита

«Если вы хотите вложить деньги на 5 лет, выгоднее купить народные ОФЗ (облигации федерального займа. – «Ведомости»), чем заводить депозит, особенно если ваша сумма больше 1,4 млн руб., которые гарантирует государство, и нет времени бегать по нескольким банкам».

Общая оценка – 7,8

«Лучше выбрать обычные ОФЗ, заплатив стандартную комиссию, а не "специальную повышенную" (комиссия банкам-продавцам ОФЗ. - «Ведомости»), которая съедает часть доходности. Да и ОФЗ выбор большой, это касается как сроков до погашения, так и типа купонных выплат (переменные или фиксированные купоны). На часть портфеля можно рассмотреть и корпоративные облигации», – Роман Серпенинов.

«ОФЗ однозначно интереснее депозитов, причем даже для сумм менее 1,4 млн. Только покупать биржевые бумаги заметно удобнее и выгоднее, чем работа с ОФЗ-н», – замечает Кочетков.

Когда имеет смысл открывать индивидуальный инвестсчет

«Имеет смысл открывать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет. - «Ведомости») примерно от 50 000 руб. при самостоятельном инвестировании. В фонды доверительного управления можно класть от 400 000 руб., потому что там будет оценка квалифицированного специалиста».

Общая оценка – 8,4

«Действительно, меньшей суммой можно управлять и самому, больший капитал действительно нуждается в грамотном управлении квалифицированными специалистами», – Сергей Скоробогатов.

«С суммами менее 100 000 руб. сложно создать портфель даже с минимальным уровнем диверсификации, таким клиентам стоит покупать ETF или вкладываться в ПИФы, которые сейчас незаслуженно обделены вниманием инвесторов», – Владислав Кочетков.