«Прислушайтесь к себе!»

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг первый зампред ЦБ Сергей Швецов в прямом эфире на странице регулятора в Facebook целый час отвечал на вопросы зрителей. Швецов успел не один раз предупредить о возможных рисках инвестирования в разные финансовые продукты, высказать несколько философских мыслей и даже побыть финансовым консультантом для начинающих инвесторов.

Начал первый зампред торжественно, объявив, что наконец Центробанк начал использовать социальные сети для коммуникации с теми, у кого к регулятору накопились вопросы. «Это первый такой эксперимент и если он покажет свою эффективность, мы будем его повторять», — взволнованно уверил публику Швецов, поспешив добавить, что его выступление не носит характер финансовой консультации.

Первый из вопросов, заданных Швецову, касался животрепещущей темы: «Как заработать на пенсию, если через 30 лет все вообще будет по-другому?» Порассуждав пару минут о том, насколько выгодно вкладываться в излюбленную многими недвижимость (кратко: рассчитывать стоит не на доход от аренды, а на рост цен на жилье), Швецов переключился на финансовый рынок.

Для долгосрочного инвестирования он порекомендовал частные пенсионные фонды (НПФ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Здесь Швецов посоветовал всецело полагаться на Центробанк: «В условиях низкой инфляции, которая сейчас наблюдается благодаря усилиям Банка России, НПФ позволяют зарабатывать больше инфляции, поэтому не бойтесь, что через 30 лет ваши деньги обесценятся». Надзор ЦБ исключает возможность появления слабых игроков на пенсионном рынке, заверил Швецов.

Правда, тут же призвал не полагаться на уверения НПФ о том, что при смене фонда его участник не теряет инвестиционный доход. «Этот доход фиксируется раз в пять лет, и если вы переходите досрочно, вы накопленный инвестдоход потеряете», — напомнил Швецов. То же касается и ИСЖ, заявил Швецов, призвав не рассчитывать на гарантированную доходность — только на сохранность основной суммы. Гарантировать доходность ЦБ пока не собирается, был категоричен первый зампред.

Мантра, которую повторял Швецов на протяжении всего выступления, звучала как «не рискуйте всеми вашими деньгами и по возможности пользуйтесь советами профессиональных консультантов». В отличие от продавцов продуктов, у последних нет задачи продать вам «любой мусор» по наиболее выгодной цене, поделился жизненными наблюдениями Швецов. Внимательное чтение договоров — еще один базовый навык любого инвестора, считает первый зампред. Кстати, инвесторами, по его мысли, являются почти все люди: «У нас с вами есть дебетовые карточки и это банковский счет, то есть тоже инвестиция».

«К сожалению, ошибок избежать практически невозможно, потому что инвестирование предполагает риски. Убыток — это не всегда ошибка, потому что изменения конъюнктуры неизбежны», — философски рассудил Швецов. «Спросите себя: понимаю ли я те риски которые возникают при инвестировании в эти инструменты? Если ответ нет, то сначала прислушайтесь к себе», — тон первого зампреда приобрел психотерапевтический оттенок.

«Доходность определяется большим количеством факторов и тем, какой уровень риска принимаете. Каждому уровню риска соответствует своя доходность. Ваши инвестиции на горизонте который вы выбрали, должны обгонять инфляцию», — наконец перешел в материальное русло Швецов.

На вопросах о рынке форекс первый зампред помрачнел. «Банк России не в восторге от этого бизнеса, поскольку он удовлетворяет потребность человека в игре на бирже, что схоже с потребностью ради которой люди идут в казино», — апеллировал к человеческим инстинктам Швецов. ЦБ против того, чтобы люди инвестировали в форекс, «не осознавая, что играют в финансовое казино», поэтому в его планах есть возможность разрешить участвовать в форексе только квалифицированным инвесторам, поделился первый зампред. Зрители трансляции отреагировали на эти заявления гневными смайликами.

Ближе к концу трансляции Швецов все-таки перешел к финансовому консультированию, несмотря на данный зарок. Между классическим вкладом в банке и покупкой народных ОФЗ он посоветовал выбрать второе, если сумма вложения больше, чем гарантированные государством 1,4 млн руб. страховки по депозитам. «Особенно на срок от пяти лет», — заметил Швецов, пообещав в таком случае куда большую доходность по сравнению с вкладом. Финансовая консультация вызвала одобрение и шквал лайков от благодарных инвесторов.

Закончил Швецов цитатой древнегреческого политика Хилона в вольном изложении: «Не надо гнаться за излишним, подвергаясь опасности потерять необходимое».