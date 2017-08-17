ВТБ прогнозирует снижение средней ставки по ипотеке до 10%

ВТБ прогнозирует прирост ипотечного портфеля на 23% в этом году и ожидает снижения средней ставки по жилищным кредитам к концу года до 10%. Об этом сообщил предправления банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы чувствуем, как оживление в экономике приводит к тому, что начинает расти кредитный портфель, в том числе и работа с населением. Хотел бы сказать, что в этом году мы ожидаем прирост ипотечного портфеля на 23%. Причем позитивная тенденция в снижении ставок. Сегодня средняя ставка по ипотеке составляет порядка 11%, но мы считаем, что к концу года она должна снизиться до 10%», - заявил он.

ВТБ вместе с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) работает над программой развития арендного жилья. Банк уже профинансировал строительство 85 000 кв. м арендного жилья, объем инвестиций составил примерно 16 млрд руб. «Уже в 2018-2019 г. это жилье появится на рынке. Новая программа, которую мы сейчас разрабатываем с агентством, рассчитана еще на 25 млрд руб.», - добавил он.

Сейчас строительство арендного жилья осуществляется в Москве. Но следующая программа будет реализоваться уже в пяти-шести российских городах, пообещал Костин.