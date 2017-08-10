Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк России снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, сообщил банк.

Ставки снижены на 0,6-2 процентного пункта (п. п.). Новые ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%.

Также снижается минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья» - на 5 п. п., теперь он составит 15%.

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев отметил, что спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. «В мае и июне 2017 г. в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд руб.», - уточнил он.