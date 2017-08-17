ТАСС: ЦБ проверит внутренние процедуры «Альфа капитала» при общении с клиентами

Банк России намерен проверить процедуру общения сотрудников «Альфа капитала» с клиентами после беседы с сотрудником управляющей компании (УК) Сергеем Гавриловым, который написал письмо клиентам о рисках крупнейших частных банков России, рассказали ТАСС два источника на финансовом рынке.

«По итогам беседы с Гавриловым регулятор собирается проанализировать, каким образом это письмо попало к клиентам. На какой информации сотрудник основывался, когда его писал, кому из клиентов отправил, мог ли отправить такое письмо без визы руководства, какая процедура внутреннего контроля и как в реальности она соблюдается», - рассказал один из них.

Другой источник ТАСС подтвердил информацию, добавив, что служба безопасности самой УК также это проверяет, какая именно информация и каким клиентам рассылалась.