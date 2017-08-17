ФАС выдаст предупреждение «Альфа капиталу» из-за дискредитации банков-конкурентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдаст предупреждение «Альфа капиталу» из-за дискредитации банков-конкурентов. Для избежания возбуждения дела и штрафных санкций компания должна отозвать письмо о финансовом состоянии ряда банков. Об этом ТАСС сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«Если "Альфа капитал" выполнит предупреждение, то дело возбуждаться не будет. А если не выполнит, то будем возбуждать дело», - отметил Кашеваров.

«Альфа капитал» недавно разослал своим клиентам письмо, в котором говорилось, что компания все больше получает публичной и непубличной информации о проблемах внутри группы банков - «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., говорилось в письме за подписью директора по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова. Управляющая компания указала, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков, и рекомендует клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».