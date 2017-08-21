Банк «Северо-Восточный альянс» лишился лицензии

Банк России с 21 августа отозвал лицензию у московского АО «Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный альянс» (СВА). Банк не был участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 августа СВА занимал 250-е место в банковской системе России.

Банк СВА «оказался не способен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и реальная угроза интересам его кредиторов», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. По оценке регулятора, бизнес-модель банка ориентировалась «на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер».

«Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов, – объяснил регулятор. – При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем «технической» трансформации активов». ЦБ напомнил, что в отношении СВА неоднократно применялись меры надзорного реагирования, «главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам».

«Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», – сделал вывод ЦБ.

Банк СВА был создан на паевой основе в марте 1994 г. и изначально занимался обслуживанием предприятий оборонно-промышленного и нефтегазового комплекса, энергетических и лизинговых компаний, напоминает портал «Банки.ру». В 2000 г. он стал АО и получил генеральную лицензию ЦБ. В 2002 г. счета в банке открыл «Росэнергоатом»; атомную отрасль на тот момент курировал вице-премьер Илья Клебанов, а до 2005 г. основным владельцем СВА значился председатель совета директоров банка Сергей Кованда, человек из близкого окружения Клебанова, отмечает портал.

В 2005 г. значительную долю СВА, в том числе через участие в компаниях-акционерах, купили Владимир Зотов, Александр Кондрашин, а также Дмитрий Чиракадзе – партнер бизнесмена Михаила Живило, бывший вице-губернатор Кузбасса, бывший вице-президент МИКОМа. Источник «Ведомостей» тогда говорил, что банк у бывшего собственника выкупили структуры Живило. В последнее время основными акционерами банка значились пять обществ с ограниченной ответственностью: «Каффир», «Цветметрезерв», «Финко», «СВ-девелопмент» и «Инвест-сервис» (владеют по 20% акций). В числе конечных бенефициаров банка портал «Банки.ру» называет Дмитрия Чиракадзе (18%), члена совета директоров Вячеслава Лахмостова (12,2%), Сергея Кованду (8,28%).