Русский международный банк приостановил прием вкладов и открытие счетов

Русский международный банк (РМБ) сообщил, что по требованию Банка России временно прекратил открытие счетов и привлечение новых депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из-за неназванных ограничений и «возникшего негативного информационного фона в СМИ» РМБ получил много заявлений от клиентов об изъятии наличных. «Это привело к резкому снижению объёма ликвидности, в связи с чем выдача и переводы денежных средств в настоящее время ограничены», - объяснил банк.

Банк старается устранить причины, которые привели к ограничениям.

Когда работа РМБ возобновится в нормальном режиме, будет объявлено дополнительно.

18 августа РМБ сообщил, что в связи с введением нового порядка обработки платежных документов изменяется режим работы офисов: они должны были работать только в будни с 9.30 до полудня. Банк также напомнил что для расходных операций на сумму свыше 250 000 руб. в любой валюте наличные нужно заказывать в кассе за три дня.

12 июля агентство Moody's отозвало рейтинги РМБ по собственным причинам делового характера, напоминает «Интерфакс». На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка в национальной и иностранной валюте находились на уровне Caa2 с негативным прогнозом. Они были снижены в июне из-за ухудшения качества активов и рисков для капитала. В 2016 г. РМБ сообщил о годовом убытке в 8 млрд руб.

По данным «БИР Аналитик», на 1 июля РМБ занимал 136-е место в банковской системе России с активами 26,6 млрд руб., собственные средства составляли 4,5 млрд руб., средства населения - 14,9 млрд руб., напоминает «Прайм».

Недавно источники «Ведомостей» сообщали, что РМБ может скоро купить известный банкир Владимир Антонов, бывший владелец литовского банка Snoras. Одновременно издание узнало от источников, что Антонов с января 2017 г. реальный собственник РИА-банка. 17 августа РИА-банк лишился лицензии. РМБ в середине июля 2017 г. объявил, что готовится к смене собственников. Сейчас банк контролируют сенатор Виталий Богданов (10%), совладелец девелоперской компании RB Invest Алексей Курочкин (10,3%), а также родственница сенатора Александра Шишкина Анастасия (19,9%). Банк долгое время пытался работать как «элитный финансовый клуб для корпораций и состоятельных людей», писал Forbes. Председатель правления РМБ Булад Субанов опровергал то, что банк может быть передан доверенным лицам или структурам Антонова.