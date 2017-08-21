Бинбанк до конца года может быть докапитализирован на 15 млрд рублей

Бинбанк может быть докапитализирован на 15 млрд руб. до конца текущего года, сообщил в интервью агентству Reuters Авет Миракян, руководитель финансовой группы «Сафмар», в которую входит банк.

«Ближе к концу года с большой долей вероятности будет еще докапитализация - примерно еще плюс 15 млрд руб., но цифры могут поменяться», - приводит агентство слова Миракяна.

Глава «Сафмара» также добавил, что Бинбанк ставит одной из целей расчистку баланса от проблемных активов. В частности, с начала года банк уже продал таких активов на 10 млрд руб., и процесс продолжается.