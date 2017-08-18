Чистая прибыль Бинбанка по РСБУ за семь месяцев выросла в 2,4 раза

Чистая прибыль Бинбанка за семь месяцев 2017 г. по РСБУ составила 2 млрд руб. против 838 млн руб. за аналогичный период 2016 г. Таким образом, чистая прибыль выросла в 2,4 раза. Общий объем клиентских средств вырос на 1%, составив на 1 августа около 745 млрд руб.

Объем чистых активов Бинбанка на 1 августа составил 1,2 трлн руб. (рост на 1% по сравнению с показателем на начало года). Объем общего портфеля кредитов клиентам банка составил 173 млрд руб., портфель ценных бумаг — 140 млрд руб. (сформирован преимущественно из высоколиквидных бумаг надежных эмитентов).

Ранее сотрудник «Альфа капитала» разослал клиентам письмо, в котором предупреждал о наличии рисков у ряда банков, в том числе Бинбанка. ФАС заявила, что намерена выдать предупреждение «Альфа капиталу» из-за дискредитации банков-конкурентов.