Полугодовая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на треть

В первом полугодии 2017 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла в годовом измерении на 33,9% до 352,2 млрд руб., говорится в отчете банка. «Интерфакс» напомнил, что по прогнозу опрошенных агентством аналитиков, полугодовая прибыль банка ожидалась на уровне 331,3 млрд руб., прибыль за II квартал - 164,7 млрд руб.

В отчете Сбербанка говорится, что во II квартале его чистая прибыль составила 185,6 млрд руб., что на 27,6% больше, чем год назад. Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., что на 26,3% больше по сравнению со II кварталом прошлого года.

Во II квартале 2017 г. группа Сбербанка выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд руб., сообщает ТАСС. Размер собственных средств группы снизился за квартал, и коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I составил 12,7%, а достаточность общего капитала - 16%.